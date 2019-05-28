عبد المهدي: معظم حوادث الحرائق عرضية ومنها خلافات شخصية

اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن موضوع الحرائق ليس بجديد، مشيرا الى أن معظم الحوادث عرضية ومنها اثر خلافات شخصية، فيما أكد تحقيق تقدم في تسويق الحنطة ودفع مستحقات الفلاحين لهذا العام. يتبع..

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