القبض على تاجر مخدرات في واسط

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مكافحة مخدرات شرطة واسط بالتعاون مع مفرزة المعلومات القت القبض على متهم يتاجر بالمخدرات"، مشيرة الى "ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة نوع وردي وجهاز تعاطي الكريستال مع قداحه".



واشارت المديرية الى "إحالته مع المواد الى القضاء لينال جزائه".

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