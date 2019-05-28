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مقتل زوجة عمدة طهران السابق برصاص مجهول

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وقال محمد على نجفي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام، إن زوجته الثانية ميترا قتلت برصاصة في منزلها في حي سعادت آباد في طهران.

وأيد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهريارى خبر مقتل زوجة نجفي غير أنه لم يشير إلى الفاعل أو أي تفاصيل أخرى حول الحادثة.

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