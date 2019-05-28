نائب يهدد بإجراءات برلمانية في حال استمرار 'التخبط' في مجلس الديوانية

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة الديوانية ظُلمت كثيراً، ولم نجد من ينصفها طيلة السنوات السابقة"، مشيراً إلى أن "تخصيصات المحافظة بالموازنة وصلت اليها منذ فترة ورغم وصولها متأخرة لكن مجلس المحافظة لم يبدأ حتى اللحظة خطوات استكمال المشاريع المتلكئة والمتأخرة فيها".وأضاف، أن "حالة التخبط التي نجدها اليوم تعتبر باباً من أبواب الفساد والإهمال الإداري، وهي تصرفات تضر بأبناء المحافظة وتعتبر حنثاً باليمين الذي أقسمه أعضاء المجلس وحكومتها المحلية في توفير أعلى درجات الخدمة لأبناء الديوانية".

وتابع، أن "تخصيصات المحافظة متواضعة جداً بالموازنة، ورغم هذا فإن تلكؤ المشاريع معناه إعادة ما لم يصرف من التخصيصات إلى خزينة الدولة بعد انتهاء السنة المالية ما يتسبب بخسارة المحافظة وأبنائها حقوقاً مشروعة لهم بسبب حالة التخبط الحاصلة الان بالمجلس".



ودعا البديري مجلس الديوانية، إلى "المضي بتوزيع التخصيصات المالية للديوانية على المشاريع المتلكئة منذ فترة والتي لم يبدأ العمل في البعض منها حتى اللحظة"، مهدداً بـ"إجراءات سيتم المضي بها برلمانياً بحال استمرار حالة التخبط بالعمل في مجلس المحافظة".