وأضاف، أن "حالة التخبط التي نجدها اليوم تعتبر باباً من أبواب الفساد والإهمال الإداري، وهي تصرفات تضر بأبناء المحافظة وتعتبر حنثاً باليمين الذي أقسمه أعضاء المجلس وحكومتها المحلية في توفير أعلى درجات الخدمة لأبناء الديوانية".
وتابع، أن "تخصيصات المحافظة متواضعة جداً بالموازنة، ورغم هذا فإن تلكؤ المشاريع معناه إعادة ما لم يصرف من التخصيصات إلى خزينة الدولة بعد انتهاء السنة المالية ما يتسبب بخسارة المحافظة وأبنائها حقوقاً مشروعة لهم بسبب حالة التخبط الحاصلة الان بالمجلس".
ودعا البديري مجلس الديوانية، إلى "المضي بتوزيع التخصيصات المالية للديوانية على المشاريع المتلكئة منذ فترة والتي لم يبدأ العمل في البعض منها حتى اللحظة"، مهدداً بـ"إجراءات سيتم المضي بها برلمانياً بحال استمرار حالة التخبط بالعمل في مجلس المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يهدد بإجراءات برلمانية في حال استمرار 'التخبط' في مجلس الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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