محمد مطر الكعبي: الحركات المتطرفة ألحقت الأضرار بديننا الإسلامي

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، إن الحركات المتطرفة والمنظمات الإرهابية ألحقت الأضرار بديننا الإسلامي الحنيف.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" الذي بدأ أمس في مكة المكرمة ويستمر للغد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد الكعبي بدور السعودية في تعزيز الوسطية والاعتدال والتصدي لأفكار التطرّف والإرهاب.

وأضاف: "نؤكد التحالف الاستراتيجي بين الإمارات والسعودية في جميع الميادين السياسية والدولية والإقليمية والفكرية والاجتماعية".

وثمن دور رابطة العالم الإسلامي في تعزيز الوسطية والاعتدال والتصدي لأفكار التطرّف والإرهاب.

وأشار إلى أن من يغذي الفكر المتطرف جهات ومنظمات تبث الفرقة بين المسلمين وتنشر الكراهية بين الشعوب

وأكد ضرورة فك أسر الخطاب الديني من أيدي المتشددين وتعزيز روح التضامن بين المسلمين للوقوف أمام ضد الطائفية والإرهاب.

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ووفق ديباجة المؤتمر الذي تواكبه "العين الإخبارية" بتغطية خاصة، ستتوزع أجندته على 6 جلسات تأتي تباعا في اليوم الثاني للاجتماعات، أي اليوم الثلاثاء.

واستهل اليوم فعالياته بجلسة عنوانها "الوسطية والاعتدال.. المعاني والدلالات"، وعلى طاولتها قضيتان للنقاش تتمحوران حول: "معالـم الوسـطية ومقوماتهـا فـي الإسـلام"، و"الجهـل بمفاهيم الوسـطية.. الآثار والتداعيات".

أما الجلسة الثانية لليوم نفسه، فتتمحور حول "المنهج النبوي.. وسطية واعتدال"، وتتناول مواضيع "القيـم الأخلاقيـة والإنسـانية فـي الهدي النبوي"، و"التعامـل مـع المخالـف في ضـوء السـيرة النبوية".

بينما تُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة". وفيها يطرح المؤتمر قضيتان للنقاش حول "الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي"، إضافة إلى "الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر".





وفي اليوم نفسه، تلتئم جلسة رابعة حول "تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة"، تطرح خلالها مواضيع "الاختلاف وثقافة الاعتدال"، و"تجـارب وبرامـج عمليـة لتعزيـز الوسـطية بيـن الشـباب".

وعلى الوتيرة نفسها، يعقد المجتمعون جلسة خامسة حول "الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري"، تناقش في إطارها مواضيع "التعدد الديني والتواصل الثقافي"، و"القيم المشتركة في العالقات الدولية المعاصرة".

وباليوم الثالث والأخير، تعقد جلسة ختامية يجري خلالها إعلان وثيقة مكة التي من المنتظر أن تستعرض مخرجات وتوصيات المؤتمر.