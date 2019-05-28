مقتل 10 إرهابيين في عملية لطيران الجيش العراقي شرقي محافظة صلاح الدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 10 إرهابيين الثلاثاء في منطقة علاس شرقي محافظة صلاح الدين بعد أن استهدفهم الطيران الحربي العراقي بغارة جوية في إطار عملياته التي تستهدف بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وقال الجيش العراقي: "إنه تم تدمير عجلتين نوع "بيك أب" أحدهما مفخخة، فضلا عن صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش الإرهابية في "منطقة علاس" شرقي محافظة صلاح الدين.



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