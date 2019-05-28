انت الان تتابع سالفيني: الاتحاد الأوروبي قد يغرم إيطاليا 3 مليارات يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي اليوم الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي.

وأضاف أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.

كان مسؤولان في منطقة اليورو قالا لرويترز أمس الاثنين إن من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في الخامس من يونيو حزيران بسبب المالية العامة للدولة.

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ومن المتوقع إرسال خطاب تحذير لروما من المفوضية هذا الأسبوع.

وقال سالفيني في مقابلة مع راديو آر.تي.ال "لنري إذا كان سيصلنا هذا الخطاب ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد ثلاثة مليارات يورو".