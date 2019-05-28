انت الان تتابع الجيش التركي يبدأ عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن الجيش بدأ عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران. وذكرت الوزارة في بيان أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران عصر أمس الاثنين ثم بدأت فرق القوات الخاصة الساعة الثامنة مساء (17:00 بتوقيت جرينتش) في "تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم" في منطقة على الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي يبدأ عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.