الحريري التقى ساترفيلد وبحثا في المستجدات المحلية والاقليمة

بحث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد اخر المستجدات المحلية والاقليمية والاوضاع العامة.
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