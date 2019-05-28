الحريري التقى ساترفيلد وبحثا في المستجدات المحلية والاقليمة

بحث رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ​دايفيد ساترفيلد​ اخر المستجدات المحلية والاقليمية والاوضاع العامة.

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