الحسن ترأست اجتماع مجلس الامن المركزي: لمراقبة مشددة للمعابر غير الشرعية

عقد اجتماع ل​مجلس الامن​ الداخلي المركزي في ​وزارة الداخلية والبلديات​ برئاسة وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وناقش المجلس ارتفاع معدلات بعض الجرائم الجنائية ولاسيما ​المخدرات​ حيث أكدت الحسن "ضرورة إيلاء مكافحة هذه الآفة أهمية قصوى، ولا سيما أنها تهدد المجتمع وتؤدي الى ارتفاع كبير في معدلات الجريمة".

كما ناقش المجلس موضوع المعابر غير الشرعية التي تستعمل لتهريب الاشخاص والبضائع، وطلبت الحسن من ​الاجهزة الامنية​ التشدد في مراقبة هذه المعابر وضبطها.

واطلع المجلس على التدابير الامنية التي ستتخذ لمناسبة حلول ​عيد الفطر​، وكذلك على الاجراءات الامنية التي ستواكب موسم الاصطياف حيث يتوقع مجيء أعداد كبيرة من السياح وال​لبنان​يين المغتربين.

من جهتها، طلبت الحسن "تعزيز تدابير السير وتكثيف التدابير الامنية في المناطق التي يرتادها عادة السياح والمصطافون، وتفعيل عمل ​الشرطة السياحية​، من أجل توفير الاجواء الامنية الهادئة وبث الطمأنينة في نفوس السياح والوافدين الى لبنان".