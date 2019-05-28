كلودين عون روكز من "تجمع أم النور": المدمن ضحيّة والجمعية هي يد العون

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية والمساعدة الخاصة ل​رئيس الجمهورية​ كلودين عون روكز مركز التأهيل التابع للجمعية في ​سهيلة​، وذلك بهدف الاطلاع على برامجه في مجال العلاج والوقاية من الإدمان على ​المخدرات​.

وأكدت كلودين عون روكز أن "المدمن ضحيّة، وأن جمعية "تجمّع أم النور" هي اليد التي تمتد لانتشاله من ظلمة المصير وضياع المستقبل وإن عملكم لإعادة تأهيل المدمن، هو رسالة إنسانية نبيلة يحتذى بها، فلنتكاتف معاً لمجتمعٍ صحيح، خالٍ من المخدرات"، مشيرة إلى أن "تجمع أم النور هو مؤسسة خيرية اجتماعية غير حكومية، تعنى بنوع خاص باستقبال وتأهيل المدمنينوبالوقاية من أخطار المخدرات والإدمان

وأخذ التجمع على عاتقه منذ أكثر من 30 سنة الإهتمام بمشكلة المخدرات في لبنان لمساعدة كل من وقع في براثنها، استقبل حتى الان ما يزيد عن 8000 حالة تعاطي على المخدرات مجانا وبدون تمييز، ومن كافة ​الطوائف​ والمعتقدات الدينية، والمستويات الإجتماعية والثقافية،وتبلغ كلفة عملية الشفاء حوالي 2000$ شهرياً لكل نزيل. كما وأنّه يقوم بمشاريع وحملات توعوية مباشرة وغير مباشرة في المجتمع للوقاية من أخطار المخت والإدمان وهو يطال اكثر من 20 الف شخص سنوياً".