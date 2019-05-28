بو صعب زار المحكمة العسكرية واعدا بتطويرها وتفعيل ادائها

انتهت زيارة وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب إلى المحكمة العسكرية حيث التقى رئيسها والمستشارين والقضاة ووعد بتطويرها وتفعيل ادائها.
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