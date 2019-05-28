تشييع النائب السابق عبداللطيف الزين في بلدته كفررمان

شيعت ​بلدة كفررمان​ النائب السابق ​عبداللطيف الزين​ ، وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة وصولا الى منزله الذي تبرع به الى ​وزارة الثقافة​. ومن المقرر ان يوارى الثرى في جبانة العائلة عند الساعة 4 عصرا بحضور ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ ممثلا ​رئيس الجمهورية​ والنائب ياسين جابر ممثلا رئيس ​مجلس النواب​ والنائب ​محمد الحجار​ ممثلا رئيس الحكومة و العميد جميل صيقلي ممثلا قائد الجيش.

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