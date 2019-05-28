OTV: مشاورات بين عون و الحريري لفتح دورة استثنائية بـ1 حزيران لمناقشة مشروع الموازنة

أفادت قناة الـ"OTV" عن "مشاورات بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لفتح دورة استثنائية في 1 حزيران لمناقشة مشروع ​الموازنة​".

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