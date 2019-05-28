رويترز: تكلفة التأمين على دين لبنان لـ5 سنوات تنخفض 23 نقطة أساس لـ847 نقطة أساس بعد اقرار الموازنة

نقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "آي.اتش.اس ماركت" أن "تكلفة ​التأمين​ على دين ​لبنان​ لخمس سنوات تنخفض 23 نقطة أساس إلى 847 نقطة أساس بعد موافقة ​الحكومة​ على الميزانية".

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