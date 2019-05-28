خليل اصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الى المالية

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قرارا، مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2018 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/5/2019 حتى تاريخ 20/6/2019 ضمنا.

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