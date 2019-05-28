ساترفيلد نقل جواب اسرائيل على الطرح اللبناني حول مفاوضات ترسيم الحدود

اشارت معلومات لقناة الـ "otv" إلى ان "المسؤول الاميركي نقل جواب ​اسرائيل​ على الطرح ال​لبنان​ي حول مفاوضات ​ترسيم الحدود​"، مؤكدة انه " لا تزال هواك جولات لساترفيلد ولا مشاكل جوهرية او عوائق امام تطبيق الطرح اللبناني".

وكشفت المعلومات عن بدء وضع اللمسات الاخيرة على شكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية فيها اي ​الامم المتحدة​ ولبنان واسرائيل والوسيط الاميركي، مشيرة الى ان "الجانب الاسرائيلي وافق على المفاوضات وفقاً للطرح اللبناني".