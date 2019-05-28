ساترفيلد نقل جواب اسرائيل على الطرح اللبناني حول مفاوضات ترسيم الحدود

اشارت معلومات لقناة الـ "otv" إلى ان "المسؤول الاميركي نقل جواب اسرائيل على الطرح اللبناني حول مفاوضات ترسيم الحدود"، مؤكدة انه " لا تزال هواك جولات لساترفيلد ولا مشاكل جوهرية او عوائق امام تطبيق الطرح اللبناني".
وكشفت المعلومات عن بدء وضع اللمسات الاخيرة على شكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية فيها اي الامم المتحدة ولبنان واسرائيل والوسيط الاميركي، مشيرة الى ان "الجانب الاسرائيلي وافق على المفاوضات وفقاً للطرح اللبناني".
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