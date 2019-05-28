باسيل استكمل مع ساترفليد مباحثات ترسيم الحدود البرية والبحرية

استكمل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​ مباحثات ​ترسيم الحدود​ البرية والبحرية.

ونقل ساترفيلد للبنان الجواب الاسرائيلي وفقا للطرح اللبناني الدي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية و الجو كان ايجابيا ولبنان تبلغ الموقف الاسرائيلي وفقا لطرحه حول هذا الموضوع هذا ومن المتوقع ان يتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان واسرائيل على الرغم من لا عوائق جوهرية امام تطبيق هذا الطرح ووضعه حيز التنفيذ . وقد بدأت مرحلةاللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية بها وهي الامم المتحدة لبنان و اسرائيل في ظل مواكبة اميركا .

وعرض باسيل التطورات مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي أبلغه انه سيتوجه الى نيويورك تمهيدا لاصدار الامين العام للامم المتحدة حول القرار ١٧٠١ كما تناول البحث شؤونا متعلقة بين لبنان والامم المتحدة.

كما استقبل الوزير باسيل وفدا من أهالي الموقوفين اللبنانيين في دولة الامارات العربية المتحدة الذين شكروه على الجهود التي يقوم بها لإطلاق سراح اولادهم وناشدوه الاستمرار في مساعيه مع دولة الامارات للافراج عنهم.

ومن زوار باسيل فرقة كركلا الفنية برئاسة عبد الحليم كركلا التي ستقوم بجولة على الولايات المتحدة الاميركية لمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.