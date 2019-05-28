وقع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مرسوم احالة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٩ الى ​مجلس النواب​. ووقع الرئيس عون مرسوم احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى ٣٠ حزيران المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون وقع مرسوم احالة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة ٢٠١٩ الى مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.