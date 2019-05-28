الرئيس الصربي: علينا الاعتراف بأننا فقدنا السيطرة على الوضع في كوسوفو

اعتبر رئيس ​صربيا​ ​ألكسندر فوتشيتش​، أن "على صربيا الاعتراف بأنها قد فقدت السيطرة على الوضع في ​كوسوفو​"، مشيراً إلى أن "صربيا بحاجة لاختيار كيفية تطوير العلاقات مع كوسوفو"، متسائلا: "هل يجب الحفاظ على النزاع المتجمد، أو إقامة اتصالات وعلاقات"، لافتاً إلى "أنني قررت عدم مواصلة الكذب وخداع الذات، وقلت للجميع، إنه لا توجد لصربيا سلطة في كوسوفو، وأن حكومتنا غير موجودة هناك وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية والتعليم ويجب أن نتوقف عن خداع جمهورنا".

وأكد أنه "يؤيد شخصيا تحسين العلاقات مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا"، معربا عن شكره ل​روسيا​ ورئيسها ​فلاديمير بوتين​ شخصيا على المساعدة في هذا الاتجاه.