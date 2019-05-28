شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتخصيص قناة تليفزيونية مصرية موجهة للدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوة جديدة قطعتها الجهات المسؤولة عن ملف الإعلام، على طريق الاتجاه نحو العمق الأفريقى وتعزيز الروابط مع دول القارة السمراء، من خلال الوصول بالرسائل الإعلامية المصرية للأشقاء فى أفريقيا.

ويحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على دعم توجه الدولة المصرية نحو عودة الاهتمام بأفريقيا فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى، وانتهاء الهيئة الوطنية للإعلام من شراء أجهزة متخصصة لاستقبال الإذاعة المصرية فى 5 دول أفريقية، وسيتم شحنها على حساب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفى هذا السياق، أشاد أعضاء مجلس النواب بتوجه الدولة الجديد، وطالبوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتعميم تلك التجربة، حتى يصل صوت الإذاعة المصرية إلى كل دول القارة السمراء، مع إجراء اتصالات بمسؤولى الإذاعات فى أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وبوروندى، ليتولى ماسبيرو شراء أجهزة لاستقبال الإذاعة السواحيلية من القاهرة وبثها على موجات FM فى تلك الدول، وبث برامج الإذاعات الموجهة فيها، ومنها برامج رياضية متخصصة عن بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال يونيو ويوليو المقبلين.

ورأى النواب أن بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لدول القارة عبر الإذاعة المصرية سيكون له تأثير إيجابى كبير على الإعلام المصرى، بينما طالب عدد منهم بتخصيص قناة تليفزيونية مصرية تبث برامجها للدول الأفريقية، خاصة خلال تلك الفترة المهمة التى يتولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى.