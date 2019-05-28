شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لرفع معدلات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت "درويش"،فى تصريحات لها، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة سيفتح الباب لفرص عمل للشباب، وبالتالى الحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل. Advertisements وأضافت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدرك مدي أهميتها في النهوض بالاقتصاد، مطالبة الحكومة بموافاة البرلمان بعدد المشروعات المتوسطة والصغيرة فى كل محافظة، والمخصصات التى يتم اعتمادها لدعم هذه المشروعات.

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