صور.. إيقاف أعمال مخالفة بمنشأة تجارية داخل عقار آثري في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أوقفت لجنة تابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، أعمال هدم وتشويه يقوم بها مُلاك منشأة تجارية كائنة داخل أحد العقارات التراثية بمنطقة رأس التين، وسط المدينة.

وتلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بلاغا بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، على إثره انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ.

بالفحص، تبين وجود أعمال هدم وبناء بمنشأة كائنة بعقار قديم وارد بمجلد الآثار، وصادر له قرار ترميم من الحي، مما يؤثر على البنية التحتية للعقار ويهدد سلامة السكان.

تم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة، منها كمية كبيرة من الأسمنت والخشب وعدد من السلالم وغيرها من أدوات البناء.