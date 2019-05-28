بعد توقف 8 سنوات.. افتتاح "بينالي القاهرة" يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الثقافة افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان بينالي القاهرة الدولي، في العاشر من يونيو المقبل، بعد توقف دام لمدة ثمان سنوات.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها الثلاثاء، أن الدورة الـ13 تحمل عنوان "نحو الشرق" وتستمر لمدة شهرين، وينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك، بمشاركة 80 فنان من 50 دولة في العالم.

وأضافت الوزارة، إن إعادة بينالي القاهرة الدولي إلى الحياة باعتباره متنفساً عالمياً يقام على أرض مصر، ويعرض مدارس فنية متعددة، يمثل انتصاراً جديدا لثقافة وفنون الوطن ويأتى تأكيداً على الريادة المصرية، ويعد تجربة فريدة فى مجاله بعد أن نجح فى فرض ذاته منذ انطلاق دورته الأولى عام 1984، التي ولدت على يد الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وبات فعالية مؤثرة تعمل على تلاقى الابداعات من مختلف قارات الارض .

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من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى تقام بمشاركة 80 فنان يمثلون 50 دولة من مختلف قارات الأرض.

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في السابعة مساء الأحد 9 يونيو بقاعة الندوات في المجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل الدورة، على أن يتم توزيع الجوائز فى مسرح الأوبرا الصغير في السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو، والتى زدا عددها وقيمتها لتصبح جائزة النيل الكبرى إضافة إلى 5 جوائز للبينالى بدلاً من ثلاث جوائز في الدورة السابقة مؤكداً تواصل الإستعدادات والتجهيزات لإستقبال الحدث الدولى الهام .

كانت وزير الثقافة أصدرت قراراً في أكتوبر الماضي، بضرورة وأهمية عودة بينالي القاهرة بعد توقفة 8 سنوات وبناء عليه تم تشكيل لجنة للإعداد لاقامة الدورة الـ13، ضمت الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان إيهاب اللبان ( قوميسيراُ عاماً )، وعضوية كل من الدكتور جمال لمعي، الدكتور خالد حافظ،، الفنان ناجي فريد، الدكتور حازم طه حسيني، الدكتور ياسر منجي، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض.