قتل زوجته وحاول الانتحار.. حبس نجار مسلح في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، مدير النيابة، حبس نجار مسلح؛ وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته خنقًا.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بالعثور على "هـ.م.أ" 21 عامًا ربة منزل، جثة هامدة وفي حالة تعفن، داخل منزلها بمنطقة "الحكماء" التابعة لمدينة الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثان الزقازيق أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "محمد.ن.ع" نجار مسلح؛ وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول الانتحار بعدما قتل زوجته، وجرى نقله لمستشفى الزقازيق الجامعي تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.