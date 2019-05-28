طريق "مصر- تشاد".. النقل والاستثمار يبحثان خطط القارة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

عقدت اللجنة المُشّتركة بين وزارتي النقل والاستثمار، اجتماعًا، الثلاثاء، بمقر وزارة النقل وبحضور قيادات الوزارتين.

وحسب بيان، اليوم، بحث الجانبان سُبل تدعيم الاستثمار في مجال النقل بمصر؛ لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات وجرى استعراض الاستثمارات الخاصة بتطوير الخط الأول (605 ملايين يورو) وكذلك الاستثمارات الخاصة بترام الرمل بالإسكندرية والخطط المُستقبلية الخاصة بهذا التطوير.

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وبحث الاجتماع كذلك، الاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط (القاهرة – إمبابة – الجيزة – برطس)، (قليوب – شبين القناطر – الزقازيق)، (الجيزة – بني سويف) بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الخاصة باستثمارات صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد والتي تُعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية والتعاون الاستثماري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار باستثمارات 290 مليون يورو وكذلك الخطط الاستثمارية لازدواج بعض الخطوط مثل دمياط / المنصورة وخط المناشي.

وفي مجال الطرق والكباري تم مناقشة الخطوط المُستقبلية الاستثمارية في قطاع النقل والتي سيكون لها أثر كبير في تطور قطاع النقل ودعم العلاقات المصرية الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مثل مشروع طريق مصر/ تشاد بطول 1102 كم ومشروع طريق القاهرة / كيب تاون بطول 1155 كم داخل الأراضي المصرية.

أما في مجال النقل البحري والنهري تباحث الجانبان حول مشروع إنشاء محطة مُتعددة الأغراض بميناء نويبع البحري وإنشاء حوض عائم بأسوان.