تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
كشف المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه يجري تنفيذ 72 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة القليوبية، بتكلفة 5.1 مليار جنيه.
وتضم، 12 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة 457 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة، و60 مشروعا للصرف الصحي منها 34 قرية، بطاقة 342 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، لخدمة 1.2 مليون نسمة.
وأشار "الفار" في بيان له اليوم، إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة ستصل إلى 71.2% من السكان بنهاية شهر يونيو المقبل، بعد أن كانت 37.7 في نهاية يونيو 2014، وهو ما يُعد نقلة نوعية حققتها وزارة الإسكان لخدمة سكان المحافظة في وقت قياسي.
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