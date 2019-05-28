تركيا تمنح جنسيتها لـ20 الفا اجنبي وشراء شقة في تركيا شرط للحصول عليها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا منحت نحو 20 ألفًا من أتراك الآخاسكا جنسيتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال مشاركته في مأدبة إفطار أقامها ممثلون عن أتراك الآخاسكا بمدينة شيمكنت جنوبي كازاخستان التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأضاف تشاوش أوغلو أنّ عدد أتراك الآخاسكا في تركيا يبلغ نحو 40 ألف نسمة، مشيرا إلى أن تركيا منحت الجنسية لنصف أتراك الآخاسكا الموجودين على أراضيها.

ولفت إلى أنه سيتم منح النصف الآخر الجنسية قريبًا، عقب استكمال الإجراءات القانونية.

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ما هي إجراءات الحصول على الجنسية التركية؟

نشرت قناة “فرانس 24” تقريراً كشفت فيه أنّ الحكومة التركية بدأت “بيع” الجنسية التركية للأجانب،

مشيرةً إلى أنّها في السابق كانت بمليون دولار. أمّا اليوم،

فيكفي أن يشتري الشخص شقة بمئتين وخمسين ألف دولار للحصول على جواز سفر تركي.