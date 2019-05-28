إلغاء 80 رحلة بمطار "سخيبول" الهولندي بسبب إضراب النقل العام

ألغت السلطات بمطار "سخيبول" بالعاصمة الهولندية امستردام حوالي 80 رحلة جوية؛ بسبب إضراب النقل العام في جميع أنحاء البلاد.
من إمكانية حدوث تأخيرات بسبب اضطراب حركة النقل الناجمة عن تراجع عدد القطارات التي يتم تشغيلها بين المطار وامستردام إلى
وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن سلطات المطار حذرت الركاب
وكانت النقابات العمالية قد دعت إلى تنظيم إضراب لمدة يوم واحد، كجزء من حملة ضد رفع سن التقاعد إلى 67 عاما؛ ما أدى إلى وقف حركة معظم الحافلات والقطارات والترام والعبارات.
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