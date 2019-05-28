بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة "إف 35 ايه" من أمريكا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز "اف 35 ايه" من أمريكا؛ لتحل محل الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وأضاف بلاشاك - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "أرسلنا اليوم طلبا لشركائنا الأمريكيين لشراء 32طائرة من طراز اف 35 ايه إلى جانب حزمة خدمات لوجستية وتدريبية".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم توسيع مبيعات مقاتلاتها من طراز "اف 35" إلى خمس دول بما
وتعد بولندا من بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي /ناتو/ التي تنفق 2%على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد وافقت في عام 2017 على زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجيا إلى 5ر2 %، وهذا يعني أن الإنفاق السنوي يجب أن يتضاعف تقريبا إلى حوالي 5ر16 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2032.
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