الناتو يدعو شعب كوسوفو للتحلي بالهدوء بعد عمليات مكافحة الجريمة المنظمة

دعت قوات كوسوفو التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الشعب في كوسوفو إلى التحلي بالهدوء، عقب العملية التي تشنها الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة في شمال البلاد، مؤكدة أنها تراقب هذه العملية عن كثب.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم قوات كوسوفو الكولونيل "فينتشنزو جراسو"، قوله: "إن القوات تراقب الوضع وتقوم بالتنسيق مع السلطات في كوسوفو".
وأشار إلى أن قوات الناتو ليست في حالة
وتشن الشرطة في كوسوفو عملية لمكافحة الجريمة المنظمة في شمال البلاد حيث يعيش الأقلية الصربية، مما زاد من حدة التوترات.. الأمر الذي جعل صربيا تضع قواتها في حالة تأهب.
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