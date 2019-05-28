ترامب يغادر طوكيو بعد زيارة رسمية لليابان استغرقت 4 أيام

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، اليوم الثلاثاء، اليابان في طريق عودتهما إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام.
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الرئيس الأمريكي التقى خلال زيارته لطوكيو بالامبراطور الجديد ناروهيتو، ورئيسالوزراء شينزو أبي حيث ناقش المسؤولان القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الملف النووي لكوريا الشمالية.
وقد اعتبر ترامب زيارته لليابان بمثابة فرصة لتقوية روابط الصداقة بين البلدين، مؤكداً أن التحالف بين
وجدد ترامب - خلال زيارته لطوكيو - التزام بلاده بقضية اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية، لافتاً إلى أنه يعلم أن هذه القضية تعد أولوية قصوى بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني، مؤكداً أن واشنطن ستواصل دعم جهود طوكيو الرامية لإعادة هؤلاء المختطفين إلى الديار.
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