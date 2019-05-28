الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 21 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن الاحتلال اعتقل 8 فلسطينين من بلدة حزما شمال شرق القدس، و5 من نابلس، و3 من الخليل، و2 من جنين، و2 آخرين من سلفيت بينهما أسير محرر بالإضافة إلى فلسطيني واحد من طولكرم.

من جهة أخرى، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لأسبوع تقريبا بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه في نهاية الشهر المقبل.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الأسير أبو

عكر دخل إضرابه عن الطعام الخميس الماضي، بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية بمجموع ثلاثين شهرا متتالية، ويقبع الأسير أبو عكر حاليا في سجن عوفر، وأمضى في سجون الاحتلال أربعة وعشرين عاما كان آخرها اعتقاله لمدة أربعة عشر عاما بشكل متتال، فيما باقي السنوات تمت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.وأكدت الهيئة أن 3 أسرى يواصلون إضراباتهم المفتوحة عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي (35) عاما من محافظة الخليل المعتقل منذ يناير الماضي، والمضرب عن الطعام منذ(57) يوما.وذكر البيان أن الأسير العويوي يواجه ظروفا صحية خطيرة جراء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية.وأشارت إلى أن الأسير ثائر بدر (43 عاما) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله يواصل إضرابه عن الطعام منذ 18 مايو 2019، وذلك رفضا لاعتقاله الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الرابع عشر من مايو، وذلك بعد قضاء مدة محكوميته.كما التحق بالإضراب عن الطعام، الأسير أحمد الحروب (30 عاما) من مدينة دوار في الخليل، والذي شرع في إضرابه منذ 21 مايو الجاري بالتزامن مع اعتقاله، علما أنه أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال.