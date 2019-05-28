سيناتور أمريكي يلتقي الممثل الخاص للأمم المتحدة في قبرص

التقى رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، إليوت إنجل، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، إليزابيث سبهار.

ذكر بيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية في نيقوسيا - نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"،

اليوم الثلاثاء - أن إنجل، الذي يزور قبرص كجزء من رحلة إقليمية، زار أيضًا مختبر الإنثروبولوجي التابع للجنة الأشخاص المفقودين، حيث تم اطلاعه على عمل اللجنة.كان إنجل عقد اجتماعات في وقت سابق من يوم أمس، الإثنين، مع الرئيس القبرصي أنستاسياديس ووزير الخارجية نيكوس خريستودوليدس، ووزير الدفاع سافاس أنجيليديس، وناقش معهم زيادة التعاون الأمني الثنائي، ودعم الولايات المتحدة لحق قبرص في تطوير مواردها الطبيعية، والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالمشكلة القبرصية والقضايا الإقليمية.