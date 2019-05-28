العراق يحكم بإعدام فرنسيين أدينا بالانتماء لـ"داعش"

أصدرت محكمة في بغداد، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ما يرفع العدد إلى ستة فرنسيين بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة، البالغ 33 عاماً، الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي فرنسي الجنسية، البالغ 33 عاماً، نقل كلاهما نهاية يناير من سوريا إلى العراق بهدف محاكمتهما في هذا البلد.

وهناك ستة فرنسيين آخرين، نقلوا كذلك من سوريا إلى العراق ستجري محاكمتهم، خلال الأيام القادمة بتهمة الانتماء الى تنظيم "داعش".

وقال النجارة أمام القاضي "غادرت فرنسا إلى سوريا بسيارتي عام 2014"، وأضاف الرجل، الذي كان يرتدي بدلة صفراء خاصة بالمعتقلين في العراق، متحدثاً باللغة الفرنسية وترجمت كلماته للقاضي "أتيت من فرنسا إلى سوريا مع ابنتي وزوجتي وشقيقها".

بدوره، قال الحرشاوي، وهو من أصل مغربي إنه "بريء ".

كما ذكر هذا الرجل، الذي مثل أمام المحكمة حليق الشعر والذقن: "لم أدخل العراق ولم أشارك في أي قتال لا في سوريا ولا في العراق".

اقرأ أيضاً... العراق: دعوات لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل لمواجهة "داعش" في نينوى

Advertisements

وتأتي هذه الأحكام، بعد صدور أخرى مماثلة، خلال اليومين الماضيين، بحق كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي.

وأمام جميع هؤلاء، 30 يوماً لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم، وفقاً للمحامي الفرنسي الذي يتولى قضية ليونارد لوبيز.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم، إن بلاده تكثّف جهودها لتجنيب أربعة متطرفين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق، لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وظهر النجارة في مشاهد نشرها تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هجمات نوفمبر2015، بحسب مركز تحليل الإرهاب الفرنسي.

ويتحدر النجارة، الذي حرض أحد أشقائه على ارتكاب اعتداء في فرنسا، من بلدة ميزيو (جنوب شرق فرنسا)، التي خرج منها عدد من الإرهابيين، وفقاً للمركز.

والتقى هذا الرجل خلال تواجده في سوريا فؤاد محمد عقاد، أحد انتحاريي صالة باتاكلان، في باريس حيث وقعت مجزرة في 13 نوفمبر 2015، وفقاً للمصدر ذاته.