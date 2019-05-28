الجيش التركي يبدأ عملية خاصة في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء, إن الجيش بدأ عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وذكرت الوزارة في بيان أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران عصر أمس الاثنين ثم بدأت فرق القوات الخاصة الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) في ما وصفته "تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم" في منطقة على الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء أن قواتها المسلحة أطلقت حملة عسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأضاف البيان أن "القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية".

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وتابعت الوزارة أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقاً، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية"، مشيرة إلى أن "الهدف من الحملة هو ماوصفته بـ" تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

وكثيرا ما يشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري، الأمر الذي أثار احتجاجات من جانب بغداد مراراً.

وأوقع النزاع بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.