مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

حاصرت قوات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسجد القبلي عقب اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى ما أدى لحدوث توتر في صفوف المعتكفين داخل المسجد القبلي.

واحتجّ المعتكفون على اقتحام المستوطنين وشرعوا بالتكبير داخل المسجد القبلي وأغلقوا أبوابه وحدثت مناوشات وإلقاء زجاجات فارغة ما أدى لتراجع القوات الخاصّة حتى منطقة الكأس وشرعت مخابرات الاحتلال بتصوير المنطقة.

على صعيد متصل، اعتقل جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة وصادر أموالاً من نابلس وأسلحة من الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عدداً كبيراً من المعتقلين هم من طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، مشيرة إلى أن الاحتلال أحال المعتقلين للتحقيق بزعم القيام بعمليات ضد المستوطنين.

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