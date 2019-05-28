ميركل تحذر من “الأحزاب الشعبوية”.. وتذكر بـ”النازية”

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن على ألمانيا أن تكون أكثر يقظة فيما يتعلق بالحركات القومية في أنحاء أوروبا بسبب الماضي النازي للبلاد.

وأضافت في مقابلة مع الإعلامية الأميركية، كريستيان أمانبور، بقناة “سي إن إن” في برلين في مقتطفات صدرت، الثلاثاء، أن على ألمانيا أن تقف في وجه الشعبويين الذين يجدون دعما من العامة وأن يعيدوا “ما جلبه التاريخ”.

وفي إشارة إلى الأحزاب الشعبوية في القارة التي منحتها انتخابات البرلمان الأوروبي دفعة خلال نهاية الأسبوع قالت ميركل: “من الواضح أنه كان ينظر إليهم على الدوام في ألمانيا في نطاق معين، في نطاق ماضينا، مما يعني أنه يتعين علينا أن نكون أكثر يقظة من غيرنا”.

وفي مقابلة الاثنين، دانت ميركل أيضا صعود معاداة السامية في البلاد، قائلة إن ألمانيا “كان بها للأسف دائما عدد من معادي السامية من بيننا”.

Advertisements

المصدر وكالات