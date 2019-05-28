“قوات خاصة” تركية تبدأ عملية في شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الجيش أطلق عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمالي العراق، تنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.
وذكرت الدفاع التركية في بيان أن العملية انطلقت بقصف مدفعي وآخر جوي، عصر الاثنين، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وأشارت إلى أن فرق القوات الخاصة باشرت في الساعة الثامنة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) في ما وصفته بـ”تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم” في منطقة على الحدود من أقصى جنوب شرقي تركيا.
وتشن تركيا بانتظام غارات جوية قرب الحدود على حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد في شمال العراق، ويخوض تمردا منذ عقود في تركيا
المصدر وكالات
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