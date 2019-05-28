بالفيديو: مقتل طفلة و17 مصابا بعملية طعن في اليابان

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قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه صباح الثلاثاء قرب طوكيو رجل ما لبث أن انتحر بطعن نفسه، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وكالة “جيجي” للأنباء وشبكة التلفزيون “أن أتش كي” إنّ عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق، أنّ الهجوم أوقع 19 جريحا بينهم طفلة ورجل “لا يظهران أي مؤشرات حيوية”، وهي عبارة رائجة في اليابان تعني أنّ الشخص ميت لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد مرجع طبّي مسؤول.

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وأظهرت لقطات بثّتها قنوات التلفزيون المحلية عدداً من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيماً في المكان لمعاجلة الجرحى.

المصدر وكالات