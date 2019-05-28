كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تنسحب من مؤتمر نزع السلاح مع تولي فنزويلا رئاسته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحبت الولايات المتحدة من مؤتمر نزع السلاح، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تماما مثلما فعلت قبل عام عندما تولت سوريا الرئاسة الدورية.

قال روبرت وود، السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته الجلسة المنعقدة في جنيف: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع هذه الأنماط من الدول من رئاسة هيئات دولية".

وأضاف: "من يجب أن يكون في هذا المنتدى وأن يكون جالسا على ذلك الكرسي الآن ممثل لخوان جوايدو، الرئيس المؤقت… نظام (نيكولاس) مادورو السابق مات من الأساس وهو لا يريد أن يتزحزح".

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ويحتفظ مادورو بالسيطرة على مؤسسات الدولة ويصف جوايدو بأنه لعبة في يد واشنطن التي يلقي عليها باللوم، قائلا إن عقوباتها تسببت في انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.