كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصربي يقرّ بخسارة كوسوفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، أن على بلاده الاعتراف بأنها قد فقدت السيطرة على الوضع في كوسوفو.

وأضاف في كلمة ألقاها في البرلمان، أن صربيا بحاجة لاختيار كيفية تطوير العلاقات مع كوسوفو، وقال: "هل يجب الحفاظ على النزاع المتجمد، أو إقامة اتصالات وعلاقات".

وأضاف: "قررت عدم مواصلة الكذب وخداع الذات، وقلت للجميع، إنه لا توجد لصربيا سلطة في كوسوفو، وأن حكومتنا غير موجودة هناك وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية والتعليم. يجب أن نتوقف عن خداع جمهورنا".

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وأكد أنه يؤيد شخصيا تحسين العلاقات مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا، معربا عن شكره لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين شخصيا على المساعدة في هذا الاتجاه.

في 1999 تفاقمت المواجهة المسلحة بين الانفصاليين من "جيش تحرير كوسوفو" من جهة، والجيش والشرطة الصربية، وأدى ذلك إلى تدخل الناتو في النزاع وقصف مناطق عديدة في يوغوسلافيا السابقة التي كانت تضم صربيا والجبل الأسود.