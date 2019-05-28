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الممثلة المغربية سارة برليس رفقة النجم العالمي ويل سميث -صور

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محمد بوملي 0 تبليغ

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ظهرت الفنانة المغربية سارة برليس، أمس الأحد، في صور مع النجم العالمي ويل سميث، نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وشاركت برليس، صورها مع النجم العالمي، وقالت عنها:” من اليوم الذي قابلت فيه ويل سميث.. لا أستطيع الانتظار لمشاهدة علاء الدين”، وتقصد به الفيلم الذي أنتهى من تصويره مؤخرا.

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ولم تكشف سارة عن المكان أو الزمان الذي التقت فيه ويل سميث، غير أنه من المرجح  أن يكون أثناء زيارته قبل شهور لمدينة مراكش، وخصوعه لجسلة تصوير لدى المصور النجوم المحترف حسن حجاج.

سارة برليس وويل سميث

يذكر أن فيلم ويل سميث “علاء الدين” انطلق عرضه بأوروبا وأمريكا مؤخرا، علما أن لقطات منه أنجزت  في الأردن.

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