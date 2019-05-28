العرائش.. عشريني يختطف شابة على “تريبورتور” ويغتصبها بوحشية

ألقت الشرطة القضائية بمدينة العرائش، أمس الاثنين، القبض على المشتبه فيه باختطاف وإغتصاب شابة تبلغ من العمر19 سنة وتنحدر من جماعة الساحل، بالعرائش.

وتعود واقعة الاختطاف والاغتصاب صبيحة يوم السبت 24 ماي، اذ أقدم الفاعل، وهو شاب في العشرينات من عمره، بخطف الشابة على متن دراجة ثلاثية العجلات وقام باغتصابها بطريقة وحشية.

ووفقا لمصادر “اليوم24″، فإن والد الضحية تقدم بشكاية ضد المشتبه فيه، لسلطات المعنية، يوم السبت الماضي.

كما أوضحت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية تمكنت صبيحة أمس من إلقاء القبض على المشتبه فيه، بعدما حاول الفرار عبر سطح منزله.

ويشار إلى أن المشتبه فيه يوجد رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة.