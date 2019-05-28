نادي سعودي “مغمور” يعلن رسميا تعاقده مع حدراف

أعلن نادي ضمك السعودي، الوافد الجديد على الدوري السعودي للمحترفين، في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، توصله لاتفاق رسمي مع زكرياء حدراف، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، من أجل التعاقد معه، للالتحاق بالنادي الموسم المقبل، قادما من الرجاء البيضاوي.

ونشر النادي السعودي، الذي يعتبر من الأندية المغمورة في السعودية، صورة على حسابه الرسمي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يؤكد فيها حمل حدراف لقميص النادي، ويذكر بأبرز المحطات في مسيرته، أبرزها اللعب للرجاء وللمنتخب الوطني الأول والمحلي.

ولم يكشف النادي السعودي، عن القيمة المالية لهذا التعاقد، لكنه تمكن من إغراءه براتب مهم، جعله يرفض كل العروض المالية التي قدمها له نادي الرجاء البيضاوي، من أجل تمديد عقده مع الفريق.

ولعب حدراف، لموسمين رفقة الرجاء، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وكان من الأسماء التي ساهمت في تتويجه بالثنائية القارية، كأس الكنفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.