الاحتلال يمدد اعتقال زكريا الزبيدي حتى انتهاء الإجراءات ضده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زكريا الزبيدي، حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده.

وكتب قاضي المحكمة العسكرية في قراره أن الزبيدي يواجه لائحة اتهام خطيرة، تتضمن 24 بندا من أشد التهم في القوانين.

وبحسبه، فإن التهم تتراوح بين "الاتجار بالعتاد الحربي، وإطلاق النار والتخطيط لزرع قنبلة، والتخطيط للتسبب بموت، والاتصال بجهات معادية، والتسبب بالموت بشكل متعمد في عدة مناسبات، ومخالفات أخرى خطيرة".

وكان الزبيدي والمحامي طارق برغوث قد اعتقلا قبل ثلاثة شهور بشبهة "القيام بنشاط إرهابي جديد"، بحسب الشاباك، ومنع النشر عن تفاصيلها.

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وادعى الشاباك أن الزبيدي وبرغوث نفذا عمليتي إطلاق نار في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير 2019، باتجاه حافلات كانت تسير قرب مستوطنة "بيت إيل".

كما ادعى، استنادا إلى التحقيقات معهما، أنهما استخدما مركبة الزبيدي التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية في إطار عمله في وزارة الأسرى، وأن الزبيدي قد اعترف، خلال التحقيق معه، بتنفيذ عمليتي إطلاق نار.

وتضمنت لائحة الاتهام ضده أيضا مخالفات من العقد السابق، بعضهما نفذ في العام 2003.