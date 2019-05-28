انت الان تتابع تفاصيل خبر انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:50 مساءً - انتخب برلمان كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، رئيساً للإقليم بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 عاماً متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم.

وجاء انتخاب بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيساً للإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي، في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال متحدث باسم برلمان كردستان العراق إن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان بارزاني (52 عاماً)، رئيساً لإقليم كردستان العراق.

وصوَّت خلال الجلسة التي عُقدت في أربيل 68 نائباً، من أصل 111 هم مجموع أعضاء برلمان الإقليم، بانتخاب نيجيرفان بارزاني.

وحضر جلسة التصويت 81 نائباً بعدما قاطعها نواب، أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائباً)، الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويعد المنافس السياسي الرئيس للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

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وكان بارزاني، رئيس الوزراء الحالي للإقليم، ومرشح "الديمقراطي الكردستاني" الذي يحوز 45 مقعداً، أبرز المرشحين للمنصب.

وكان هناك ستة مرشحين يتنافسون على الفوز برئاسة الإقليم منذ تنحي رئيسه السابق مسعود بارزاني عن الرئاسة بداية نوفمبر عام 2017، إثر إجراء استفتاء على انفصال الإقليم عن العراق، أُجري في سبتمبر من العام نفسه.

ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

من هو نيجيرفان بارزاني؟

وُلد نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني في 21 سبتمبر عام 1966، بمنطقة بارزان. هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975، ثم التحق بكلية العلوم السياسية في جامعة طهران.

أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989، وشغل منصب رئيس الحكومة في الأعوام (1996-1999) و(2006-2011) و(2011-2013) و(2013-2014).

شغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم انتُخب مرشحاً عن الحزب لمنصب رئيس الإقليم عام 2018.