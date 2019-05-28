شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عطية: ما تقوم به مليشيا الحوثي تشويه للإسلام والان مع التفاصيل

قال وزير الأوقاف أحمد عطية، الإثنين، إن اليمن عانى من ويلات الإرهاب الذي يتنافى مع مبدأ الوسطية والاعتدال، وأن ما تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران هدفه تشويه الإسلام.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمة له، الإثنين، في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار 3 أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وأضاف عطية أن المملكة العربية السعودية أصبحت مأوى لكل المستضعفين في العالم، مستنكرا استهداف الحوثي لأراضيها بالصواريخ.

ويعقد المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويهدف عبر جلسات تنبض على إيقاع الوسطية والاعتدال إلى تقديم ترياق للتطرف الذي تزرعه أطراف داخل المنطقة وخارجها.