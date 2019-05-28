شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيرفان برزاني يفوز برئاسة إقليم كردستان العراق والان مع التفاصيل

فاز نيجيرفان البارزاني برئاسة كردستان العراق، الثلاثاء، بعد حصوله على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان الإقليم الحاضرين، والبالغ عددهم 81 عضوا، وفقا للعين الإخبارية.

وبدأت جلسة برلمان كردستان العراق، المخصصة لانتخاب رئيس للإقليم؛ حيث تمت المباشرة بعرض المرشحين للتصويت.

وأعلنت كتلة الجيل الجديد، في مؤتمر صحفي، عدم مشاركتها في هذه الجلسة "لعدم تحقق الشروط المطلوبة للعملية كونها لا تخدم النظام البرلماني؛ لذا قررنا مقاطعة الجلسة كجزء من مسؤولياتنا التاريخية".

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وبموجب اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير والاتحاد الوطني، فإن أغلب أعضاء البرلمان اتفقوا على التصويت لصالح اختيار نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان.

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن المرشحين الخمسة المتقدمين للمنصب لن يحضروا جلسة انتخاب الرئيس، وسيتم الاكتفاء بتسلم أعضاء البرلمان نسخاً من السير الذاتية لكل مرشح، لاختيار الأكفأ من بين المرشحين.

وبعد حصول رئيس إقليم كوردستان على ثقة البرلمان، تجري مراسم أداء القسم القانوني، وسط توقعات بتأجيلها إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.