شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: اعتماد حزمة مشاريع جديدة بقيمة 250 مليون دولار والان مع التفاصيل

تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الإمارات ترسية حزمة من المشاريع التنموية الجديدة ضمن مبادرات رئيس الدولة بقيمة 900 مليون درهم. نحو 250 مليون دولار، وفقا للعين الإخبارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الاجتماع أهم مستجدات سير العمل في مشروع مدينة محمد بن زايد السكني في إمارة الفجيرة ومشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة إضافة إلى مشاريع الطرق التالية.. إنشاء وإنجاز الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار الهباب وطريق نزوى ومشروع إنشاء وإنجاز الطريق بين دبي - حتا وطريق الشارقة - كلباء مرورا بوادي القور ومشروع إنشاء وإنجاز طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مرورا بالمدام حتى الشويب.

حضر الاجتماع.. محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وحسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات.